«Авито» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

Опубликовано 20 ноября 2025, 23:38
«Авито» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллектаКомпания будет участвовать в разработке стандартов и этики ИИ
Компания «Авито» присоединилась к отраслевому Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Участие позволит ей совместно с крупными технологическими компаниями работать над прикладными стандартами, регулированием и образовательными инициативами в области ИИ.
Как отметил управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев, компания развивает собственные ИИ-технологии более десяти лет. На платформе уже используются рекомендательные модели, компьютерное зрение и генеративные решения, улучшающие поиск и модерацию.
Ключевыми разработками являются рекомендательные системы нового поколения, генеративные модели A-Vibe и A-Vision, а также собственный исследовательский центр. В ближайшее время планируется запуск интеллектуального ассистента Ави.
Ранее «Авито» внедрила собственную большую языковую модель A-Vibe для защиты программного кода. Новая система позволила в пять раз ускорить процесс проверки на наличие уязвимостей.