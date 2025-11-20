«Авито» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

Как отметил управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев, компания развивает собственные ИИ-технологии более десяти лет. На платформе уже используются рекомендательные модели, компьютерное зрение и генеративные решения, улучшающие поиск и модерацию.

Ключевыми разработками являются рекомендательные системы нового поколения, генеративные модели A-Vibe и A-Vision, а также собственный исследовательский центр. В ближайшее время планируется запуск интеллектуального ассистента Ави.

Ранее «Авито» внедрила собственную большую языковую модель A-Vibe для защиты программного кода. Новая система позволила в пять раз ускорить процесс проверки на наличие уязвимостей.