«Автоваз» будет использовать собственные системах для проектирования деталей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что «Автоваз» входит в число самых современных предприятий России по уровню цифровизации. По его словам, завод уже внедрил передовые технологии в масштабное производство и продолжает двигаться вперёд.

Ранее в пресс-службе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) сообщили, что специалисты вуза завершили проект по обновлению оборудования на «Автовазе». Специалисты передовой инженерной школы «ГибридТех» модернизировали итальянскую линию контроля компании Marposs, которая теперь проверяет блоки цилиндров для нового двигателя Lada Niva объемом 1,8 литра.