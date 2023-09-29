"АвтоВАЗ" начнет производство новой модели Lada

По словам Максима Соколова, новая модель должна стать второй произведенной в Санкт-Петербурге. Производство автомобилей в Санкт-Петербурге происходит в рамках сотрудничества с восточными партнерами.

Также как сообщает президент компании, "АвтоВАЗ" планирует запустить производство новой модели в 2023-2024 годах.

Ранее мы писали, что в России создан первый отечественный стенд для проверки АКПП и МКПП.