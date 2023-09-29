"АвтоВАЗ" начнет производство новой модели Lada

21:06, 29 сентября 2023
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"АвтоВАЗ" начнет производство новой модели LadaНа заводе в Санкт-Петербурге
Президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов в беседе с РИА Новости рассказал, что компания на заводе в Санкт-петербурге начнет производство новой модели Lada, пишет РИА Новости.
© Ferra
По словам Максима Соколова, новая модель должна стать второй произведенной в Санкт-Петербурге. Производство автомобилей в Санкт-Петербурге происходит в рамках сотрудничества с восточными партнерами.
Также как сообщает президент компании, "АвтоВАЗ" планирует запустить производство новой модели в 2023-2024 годах.
Ранее мы писали, что в России создан первый отечественный стенд для проверки АКПП и МКПП.
Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия.
Максим Соколов
Президент компании "АвтоВАЗ"