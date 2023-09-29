В России
21:06, 29 сентября 2023
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"АвтоВАЗ" начнет производство новой модели Lada

На заводе в Санкт-Петербурге

Президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов в беседе с РИА Новости рассказал, что компания на заводе в Санкт-петербурге начнет производство новой модели Lada, пишет РИА Новости.

"АвтоВАЗ" начнет производство новой модели Lada

© Ferra

По словам Максима Соколова, новая модель должна стать второй произведенной в Санкт-Петербурге. Производство автомобилей в Санкт-Петербурге происходит в рамках сотрудничества с восточными партнерами.

Также как сообщает президент компании, "АвтоВАЗ" планирует запустить производство новой модели в 2023-2024 годах.

Ранее мы писали, что в России создан первый отечественный стенд для проверки АКПП и МКПП.

Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия.

Максим Соколов
Президент компании "АвтоВАЗ"
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