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20:40, 15 декабря 2023
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"Автоваз" превратит Ниву и Весту в электромобили

Прототипы уже испытываются

Глава «Автоваза» Максим Соколов сообщил о планах по разработке электрических версий популярных моделей Niva и Vesta. Также, он рассказал, что прототипы этих автомобилей уже находятся на стадии испытаний на полигоне в Тольятти, пишет ТАСС.

"Автоваз" превратит Ниву и Весту в электромобили

© Ferra.ru

Соколов отметил, что компания видит потенциал в развитии индустрии электромобилей. Однако он также подчеркнул, что успех проекта будет зависеть от спроса. В настоящее время «Автоваз» замечает, что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания остается более крупным и более привычным для покупателей.

Хотя компания рассматривает направление развития в сфере электромобилей как необходимое, это пока не является основной стратегией «Автоваза», отметил Соколов.

Ранее, президент АвтоВАЗа, Максим Соколов, объявил о планах компании увеличить производство автомобилей до 500 тысяч в следующем году.

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