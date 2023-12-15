"Автоваз" превратит Ниву и Весту в электромобили

Соколов отметил, что компания видит потенциал в развитии индустрии электромобилей. Однако он также подчеркнул, что успех проекта будет зависеть от спроса. В настоящее время «Автоваз» замечает, что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания остается более крупным и более привычным для покупателей.

Хотя компания рассматривает направление развития в сфере электромобилей как необходимое, это пока не является основной стратегией «Автоваза», отметил Соколов.

Ранее, президент АвтоВАЗа, Максим Соколов, объявил о планах компании увеличить производство автомобилей до 500 тысяч в следующем году.