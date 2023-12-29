“АвтоВАЗ” выпустит 12 новых моделей автомобилей

“АвтоВАЗ” выпустит 12 новых моделей автомобилейДо 2030 года
Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил стратегию компании на следующее десятилетие до 2030 года. Одной из основных целей стала сохранение ведущей позиции Lada на российском автомобильном рынке. Для достижения этой цели планируется выпуск целого ряда новых моделей — 12 разнообразных автомобилей в различных сегментах.
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Глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров, руководит советом директоров компании, подчеркнул важность этого шага для будущего «АвтоВАЗа». Среди уже анонсированных новинок — Lada Aura, начало производства которой запланировано на сентябрь 2024 года, Lada Iskra (2025 год) и новый кроссовер на базе платформы Vesta (2026 год).
Ранее мы писали, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил планы компании по продаже седана бизнес-класса Lada Aura не только государственным учреждениям, но и частным лицам. По его словам, уже существует значительный интерес со стороны федеральных и региональных органов к данной модели