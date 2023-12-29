“АвтоВАЗ” выпустит 12 новых моделей автомобилей

Глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров, руководит советом директоров компании, подчеркнул важность этого шага для будущего «АвтоВАЗа». Среди уже анонсированных новинок — Lada Aura, начало производства которой запланировано на сентябрь 2024 года, Lada Iskra (2025 год) и новый кроссовер на базе платформы Vesta (2026 год).

Ранее мы писали, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил планы компании по продаже седана бизнес-класса Lada Aura не только государственным учреждениям, но и частным лицам. По его словам, уже существует значительный интерес со стороны федеральных и региональных органов к данной модели