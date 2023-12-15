Бизнес-седан Lada Aura начнут продавать и частным покупателям

21:28, 15 декабря 2023
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Бизнес-седан Lada Aura начнут продавать и частным покупателямНо существует спрос от государственных учреждений
Президент «Автоваза» Максим Соколов подтвердил планы компании по продаже седана бизнес-класса Lada Aura не только государственным учреждениям, но и частным лицам. По его словам, уже существует значительный интерес со стороны федеральных и региональных органов к данной модели, пишет ТАСС.
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Конечно, в том числе и на, условно говоря, частный сектор мы тоже планируем, что она будет поставляться. И уверен, что своих покупателей найдет.
Максим Соколов
Президент "Автоваза"
Ранее автомобиль рассматривался как возможное средство передвижения для госслужащих, и о закупке Lada Aura заявляли в Минпромторге РФ, пишет ТАСС.
Также, мы писали, что президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал, что компания на заводе в Санкт-петербурге начнет производство новой модели Lada
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