В России
21:28, 15 декабря 2023
1 мин.

Бизнес-седан Lada Aura начнут продавать и частным покупателям

Но существует спрос от государственных учреждений

Президент «Автоваза» Максим Соколов подтвердил планы компании по продаже седана бизнес-класса Lada Aura не только государственным учреждениям, но и частным лицам. По его словам, уже существует значительный интерес со стороны федеральных и региональных органов к данной модели, пишет ТАСС.

Бизнес-седан Lada Aura начнут продавать и частным покупателям

© Ferra.ru

Конечно, в том числе и на, условно говоря, частный сектор мы тоже планируем, что она будет поставляться. И уверен, что своих покупателей найдет.

Максим Соколов
Президент "Автоваза"

Ранее автомобиль рассматривался как возможное средство передвижения для госслужащих, и о закупке Lada Aura заявляли в Минпромторге РФ, пишет ТАСС.

Также, мы писали, что президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал, что компания на заводе в Санкт-петербурге начнет производство новой модели Lada

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#АвтоВаз
,
#LADA
Новости партнеров
Новости партнеров