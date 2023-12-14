Автозавод "Москвич" представит две новые модели в 2024 году"Москвич 5" и "Москвич 8"
Автозавод "Москвич" планирует представить две новые модели автомобилей на российском рынке в течение 2024 года. Об этом сообщил Александр Мигаль, коммерческий директор завода, в интервью радиостанции "Наше радио", пишет ТАСС.
Первая из них, "Москвич 5", представляет собой среднеразмерный кроссовер и ожидается на рынке в первой половине года. Во втором полугодии планируется выход второй модели - "Москвич 8", который будет представлен как большой кроссовер сегмента D, отметил Мигаль.
Ранее сообщалось, что завод собирается ввести на рынок кроссовер "Москвич 8", но по последним данным, возможен также выпуск модели "Москвич 5", пишет ТАСС.
Ранее мы писали, что директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков подтвердил планы предприятия начать полный цикл производства автомобилей марки в следующем году.