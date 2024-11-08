Автозавод «Урал» выпустит первую партию гибридных электромобилей

Опубликовано 08 ноября 2024, 15:571 мин.
Автозавод «Урал» выпустит первую партию гибридных электромобилейВ рамках запуска нового сборочного корпуса
Автозавод «Урал» в 2025 году планирует выпустить первую опытную партию гибридных электрических автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Яковлев в рамках Русского экономического форума в Челябинске.
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Как отметил Яковлев, завод активно работает над расширением производственных мощностей. В этом году начнется строительство нового литейного производства, а также откроется новый сборочный корпус. Эти шаги помогут увеличить объемы выпуска и подготовить производство к выпуску инновационных гибридных автомобилей.
Ранее стало известно, что в конце 2024 года с конвейера выйдут предсерийные образцы нового российского электрокара «Атом». Серийное производство автомобиля стартует в середине 2025 года. Машина будет собираться на заводе «Москвич», который арендовал одну из своих линий и переоборудовал ее для нужд нового бренда.