Автозавод «Урал» выпустит первую партию гибридных электромобилей

Как отметил Яковлев, завод активно работает над расширением производственных мощностей. В этом году начнется строительство нового литейного производства, а также откроется новый сборочный корпус. Эти шаги помогут увеличить объемы выпуска и подготовить производство к выпуску инновационных гибридных автомобилей.

Ранее стало известно, что в конце 2024 года с конвейера выйдут предсерийные образцы нового российского электрокара «Атом». Серийное производство автомобиля стартует в середине 2025 года. Машина будет собираться на заводе «Москвич», который арендовал одну из своих линий и переоборудовал ее для нужд нового бренда.