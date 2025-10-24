Банк России внедрит ИИ для анализа финансовых продуктов

В пилотном проекте участвуют десять банков, выразивших готовность к сотрудничеству. Как сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, модель будет анализировать финансовые продукты и выделять ключевые моменты, требующие внимания потребителей.

Экспериментальная фаза продлится до второго квартала 2026 года. По итогам тестирования будет определена дальнейшая стратегия развития и внедрения технологии.

Ранее директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева на конференции «Финополисе-2025» сообщила, что каждый четвёртый банк страны уже активно использует искусственный интеллект в своей работе. Она отметила, что инвестиционные менеджеры активно исследуют и тестируют новые стратегии инвестирования, основанные на ИИ.