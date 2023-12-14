BelkaCar приобретет 25 тысяч электромобилей "Атом"

Помимо этого, партнеры планируют разработать цифровой продукт, улучшающий взаимодействие с системами управления электрокаров. Новинка включает сенсорный экран на рулевом колесе и интерактивный дисплей на лобовом стекле, отображающий часть важной информации для водителя.

Ранее автопроизводитель «Кама» представил обновлённый руль для своего электромобиля «Атом». Новый дизайн руля стал более удобным, с добавлением подрулевых переключателей и дополнительных кнопок, при этом дисплей остался на своём месте.