Беспилотники для доставки появятся в России через 2−3 года

Особенно быстро, по мнению министра, будет развиваться использование дронов в сельском хозяйстве. Никитин отметил успешный опыт сотрудничества с Минсельхозом, где уже определили экономически эффективные сферы применения беспилотных технологий.

Глава Минтранса подчеркнул необходимость проработки отраслевыми регуляторами вопросов внедрения беспилотников. По его словам, важно заранее определить, как эти технологии можно применять в различных сферах экономики.

Ранее заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов сообщил, что были подведены промежуточные итоги работы сервиса беспилотной доставки «Воздушная переправа». С начала июля дроны совершили 192 рейса, перевезя 143,5 кг грузов. Общее время полётов составило 39,7 часа.