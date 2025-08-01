Беспилотники доставили 144 кг грузов в Якутии

Опубликовано 01 августа 2025, 18:231 мин.
Беспилотники доставили 144 кг грузов в ЯкутииПилотный проект «Воздушная переправа» показал первые результаты
Заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов сообщил, что были подведены промежуточные итоги работы сервиса беспилотной доставки «Воздушная переправа». С начала июля дроны совершили 192 рейса, перевезя 143,5 кг грузов. Общее время полётов составило 39,7 часа.
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Проект соединяет Якутск и посёлок Нижний Бестях, расположенный на другом берегу реки Лены. Беспилотники доставляют посылки весом до 10 кг за 15 минут. Заказать доставку можно через местный маркетплейс.
Инициатива реализована якутскими технологическими компаниями при поддержке технопарка «Якутия» и регионального фонда инноваций. Сервис призван упростить логистику между населёнными пунктами, разделёнными водными преградами.
Ранее стало известно, что в Якутии создадут научно-производственный центр «Полярный», который займется подготовкой специалистов и преподавателей в сфере беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписано между правительством региона и компанией «Геоскан» на ПМЭФ-2025.