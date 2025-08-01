Беспилотники доставили 144 кг грузов в Якутии

Проект соединяет Якутск и посёлок Нижний Бестях, расположенный на другом берегу реки Лены. Беспилотники доставляют посылки весом до 10 кг за 15 минут. Заказать доставку можно через местный маркетплейс.

Инициатива реализована якутскими технологическими компаниями при поддержке технопарка «Якутия» и регионального фонда инноваций. Сервис призван упростить логистику между населёнными пунктами, разделёнными водными преградами.

Ранее стало известно, что в Якутии создадут научно-производственный центр «Полярный», который займется подготовкой специалистов и преподавателей в сфере беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписано между правительством региона и компанией «Геоскан» на ПМЭФ-2025.