Беспилотники в России станут летающими вышками сотовой связи

Для развертывания такой системы не нужна прокладка кабеля, строительство наземных опор или согласование с землепользователями. Беспилотник с телекоммуникационным ретранслятором на борту превращается в мобильный узел связи.

Ранее специалисты холдинга «Росэл», входящего в госкорпорацию Ростех, создали привязной аэростат, который решает проблему связи в удаленных и труднодоступных районах. Аппарат поднимает радиомодуль на высоту до 300 метров, закрепленный на автомобильной платформе тросами. Благодаря этому рельеф местности практически не влияет на качество сигнала. Установленная широконаправленная антенна обеспечивает мобильную связь в радиусе 10 километров со скоростью 30 Мбит/сек.