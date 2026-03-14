Беспилотное речное электросудно в Москве появится не раньше 2028 года

Опубликовано 14 марта 2026, 23:111 мин.
Беспилотное речное электросудно в Москве появится не раньше 2028 годаПриоритет отдан трамваям и метро
Полностью беспилотное речное электросудно в Москве может появиться не раньше 2028 года. По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, внедрение таких технологий на водном транспорте пока не является главным направлением развития.
Власти города в первую очередь сосредоточены на внедрении беспилотных решений в рельсовом транспорте. Речь идет о трамваях и метрополитене. Система беспилотного транспорта относится к критически важной инфраструктуре, поэтому она должна находиться в собственности правительства Москвы. Развитие автономных речных судов рассматривается как дополнительное направление, отметил Ликсутов.
Ранее генеральный директор компаний «Лаборатория будущего» и «Грамотека» Ксения Прохорова предложила создать в Москве специализированный технопарк для серийного выпуска беспилотников и роботизированных беспилотных систем.