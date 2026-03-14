Беспилотные пассажирские самолеты в России появятся через 3−4 года

Опубликовано 14 марта 2026, 20:58
Беспилотные пассажирские самолеты в России появятся через 3−4 годаТехнологии отрабатывают с грузами и в суровых условиях
Пассажирские беспилотные самолеты могут совершить первые опытные полеты с людьми на борту через три-четыре года. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, сейчас технологии отрабатывают на грузовых перевозках, в том числе в сложных зимних условиях на севере и в отдаленных местностях. К пассажирским перевозкам перейдут только после подтверждения полной безопасности.
Однако есть и серьезные технологические барьеры. Главной проблемой является емкость батарей. Создаваемые прототипы держат заряд не больше 60 минут, а на морозе этот срок может сократиться. Также сложности вызывает обледенение и попадание снега на корпус беспилотника.
Никитин подчеркнул, что Россия не хочет риска, в отличие от некоторых других стран, где уже случались аварии с беспилотными автомобилями. Технологию дорабатывают до безопасного уровня и только потом допустят к экспериментам. Россия входит в тройку мировых лидеров по технологиям беспилотных аппаратов.