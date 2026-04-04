Беспилотные роботы-доставщики помогут Москве решить дефицит курьеров

К 2030 году этот показатель может вырасти до полутора миллионов. Чтобы обеспечить такой объем, потребуется 300 тысяч курьеров. Однако ежегодно в Москве добавляется только 25−30 тысяч человек. Поэтому власти делают ставку на технологии. Как отметил Ликсутов, к 2030 году в городе планируют задействовать около 20 тысяч роверов.

Ранее в пресс-службе «Университета 2035» сообщили, что студенты создали прототип системы доставки медикаментов с использованием беспилотника. Комплекс включает мультироторный дрон, защитный кейс для груза до 5 килограммов и наземную станцию управления. Кейс сохраняет препараты от влаги, жары и механических повреждений. Управление рассчитано на одного оператора, а крепление можно адаптировать под разные типы грузов.