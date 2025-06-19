Беспилотные такси появятся на дорогах России после 2030 года

По словам Никитина, приоритетом остается обеспечение максимальной безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. В отличие от роботов-доставщиков, которые уже работают в некоторых городах, беспилотные такси требуют более сложных решений.

Минтранс планирует поэтапно отрабатывать технологические схемы, прежде чем разрешить коммерческую эксплуатацию автономных транспортных средств. При этом ведомство не ставит жестких сроков.

Ранее Министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что ожидается существенный рост количества беспилотных автомобилей на российских дорогах к 2030 году.