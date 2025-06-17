Минтранс России спрогнозировал рост количества беспилотных автомобилей к 2030 году

Технологии беспилотного вождения уже применяют и тестируют несколько крупных компаний, среди которых «Яндекс», Сбер и Wildberries. Они активно исследуют возможности использования таких автомобилей в своей деятельности.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта РФ рассматривает возможность создания единой экосистемы для всех видов беспилотного транспорта. В нее войдут автономные автомобили, дроны, поезда и другие транспортные средства, которые смогут взаимодействовать между собой.