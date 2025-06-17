Минтранс России спрогнозировал рост количества беспилотных автомобилей к 2030 году

Опубликовано 17 июня 2025, 21:371 мин.
Минтранс России спрогнозировал рост количества беспилотных автомобилей к 2030 годуДо 1,7 тысячи
Министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании фракции КПРФ в Госдуме сообщил, что ожидается существенный рост количества беспилотных автомобилей на российских дорогах к 2030 году. По текущим данным, на трассах уже ездит около 80 таких машин. К 2030 году их число планируется увеличить до 1,7 тысячи.
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Технологии беспилотного вождения уже применяют и тестируют несколько крупных компаний, среди которых «Яндекс», Сбер и Wildberries. Они активно исследуют возможности использования таких автомобилей в своей деятельности.
Ранее стало известно, что Министерство транспорта РФ рассматривает возможность создания единой экосистемы для всех видов беспилотного транспорта. В нее войдут автономные автомобили, дроны, поезда и другие транспортные средства, которые смогут взаимодействовать между собой.