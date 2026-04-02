Беспилотные трамваи появятся в РФ к 2030 году

В 2026 году планируют принять закон о беспилотном движении. После этого в экспериментальном режиме начнут появляться маршруты для таких трамваев. Пашков отметил, что Россия входит в тройку стран-лидеров по развитию этих технологий.

Ранее заместитель мэра Москвы Максима Ликсутова сообщил, что полностью беспилотное речное электросудно в Москве может появиться не раньше 2028 года. По его словам внедрение таких технологий на водном транспорте пока не является главным направлением развития.