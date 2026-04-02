Беспилотные трамваи появятся в РФ к 2030 году

Опубликовано 02 апреля 2026, 23:061 мин.
Беспилотные трамваи появятся в РФ к 2030 годуТранспорт достигнет пятого уровня автономности
Первый заместитель министра транспорта Константин Пашков сообщил, что беспилотные трамваи без человека в кабине начнут работать на дорогах общего пользования к 2030 году. Речь идет о пятом уровне автономности, когда транспортное средство полностью справляется само, пишет ТАСС.
В 2026 году планируют принять закон о беспилотном движении. После этого в экспериментальном режиме начнут появляться маршруты для таких трамваев. Пашков отметил, что Россия входит в тройку стран-лидеров по развитию этих технологий.
Ранее заместитель мэра Москвы Максима Ликсутова сообщил, что полностью беспилотное речное электросудно в Москве может появиться не раньше 2028 года. По его словам внедрение таких технологий на водном транспорте пока не является главным направлением развития.