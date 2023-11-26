«Борнео» на конвейере: особенная Lada Granta вышла с завода АвтоВАЗа

Источник Avtograd News сообщает, что две производственные линии завода работали на полную мощность. За 9 часов работы было изготовлено приблизительно 190 Niva Legend и примерно 200 Niva Travel. Линия по производству Granta выпустила порядка 450 машин за ту же 9-часовую смену, при этом одна из них была окрашена в уникальный цвет "Борнео".

Ранее мы писали, что «АвтоВАЗ» анонсировал запуск выпуска Lada Largus в Ижевске и происходило перемещение и настройка оборудования.