«Борнео» на конвейере: особенная Lada Granta вышла с завода АвтоВАЗа

21:27, 26 ноября 2023
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«Борнео» на конвейере: особенная Lada Granta вышла с завода АвтоВАЗаВ единственном экземпляре
В эту субботу АвтоВАЗ продолжил свою работу и вывел с конвейера около 850 автомобилей, среди которых один особенный экземпляр – Lada Granta в цвете «Борнео», пишет Avtograd News.
Источник Avtograd News сообщает, что две производственные линии завода работали на полную мощность. За 9 часов работы было изготовлено приблизительно 190 Niva Legend и примерно 200 Niva Travel. Линия по производству Granta выпустила порядка 450 машин за ту же 9-часовую смену, при этом одна из них была окрашена в уникальный цвет "Борнео".
Ранее мы писали, что «АвтоВАЗ» анонсировал запуск выпуска Lada Largus в Ижевске и происходило перемещение и настройка оборудования.
Источник:Avtograd news
Автор:Ингела ВоробьеваТеги: