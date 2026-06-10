ЦБ в июле представит результаты теста ИИ-помощника

По словам Мамуты, все идет по плану. В тестировании участвовали несколько тысяч человек, в том числе обычные пользователи.

Ранее представители Банка России, Совета Федерации, Госдумы и крупнейших банков страны сошлись во мнении, что регулирование искусственного интеллекта на текущем этапе должно оставаться гибким. Такой вывод прозвучал на сессии VIII Съезда Ассоциации банков России, где обсуждали устойчивость банковской системы при замедлении экономики.