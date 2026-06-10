ЦБ в июле представит результаты теста ИИ-помощника

Опубликовано 10 июня 2026, 10:361 мин.
ЦБ в июле представит результаты теста ИИ-помощникаВ испытаниях участвовали тысячи пользователей
Руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута в рамках конференции НАУФОРа «Российский фондовый рынок сообщил, что в начале июля регулятор покажет итоги тестирования независимого ассистента на базе искусственного интеллекта. Разработка призвана помогать людям разбираться в сложных финансовых продуктах, пишет ТАСС.
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По словам Мамуты, все идет по плану. В тестировании участвовали несколько тысяч человек, в том числе обычные пользователи.
Ранее представители Банка России, Совета Федерации, Госдумы и крупнейших банков страны сошлись во мнении, что регулирование искусственного интеллекта на текущем этапе должно оставаться гибким. Такой вывод прозвучал на сессии VIII Съезда Ассоциации банков России, где обсуждали устойчивость банковской системы при замедлении экономики.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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