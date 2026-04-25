ЦБ внедрил ИИ для анализа данных

Опубликовано 25 апреля 2026, 13:051 мин.
ЦБ внедрил ИИ для анализа данныхПолитику формируют только люди
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как регулятор применяет искусственный интеллект (ИИ). Выступая после заседания совета директоров, она пояснила: технологии служат лишь вспомогательным инструментом.
Искусственный интеллект задействуют при выполнении рутинных операций. Также он помогает на этапе первичного анализа информации и данных. Однако вопросов денежно-кредитной политики это не касается. Решения в этой сфере принимают исключительно люди.
По словам Набиуллиной, ЦБ использует ИИ только там, где видит реальный эффект. Пока технологии не могут заменить профессиональных аналитиков.
