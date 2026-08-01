Центр правовой помощи в цифровой среде помог вернуть россиянам 4,9 млн рублей

Организация была создана по инициативе Роскомнадзора в сентябре 2021 года.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года в России вступит в силу создание единой системы учета платежных карт. Она охватит все карты, выпущенные российскими банками, в том числе Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и дропперскими схемами. Ограничение на количество карт начнет действовать только с 1 сентября 2027 года, автоматического закрытия карт не будет.