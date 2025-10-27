В России
Опубликовано 27 октября 2025, 20:09
1 мин.

Челябинское предприятие внедрит робототехническое оборудование в производство

Задвижек и обвязки для ТЭК
Челябинское предприятие «Анеко» начинает проект по внедрению промышленного робота. Новая техника будет использоваться для выпуска шиберных задвижек и колонной обвязки, которые применяются в Топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).
На реализацию проекта компания получила льготный заём от Фонда развития промышленности области сроком на пять лет под 3% годовых. Эти средства будут направлены на приобретение промышленного робота.

Основной задачей робота станет выполнение антикоррозийной наплавки деталей для шиберных задвижек и колонной обвязки. По оценкам предприятия, автоматизация позволит увеличить объёмы сборки изделий в шесть раз. Кроме того, ожидается ежегодный рост эффективности производства на 5%.

