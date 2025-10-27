Челябинское предприятие внедрит робототехническое оборудование в производство

На реализацию проекта компания получила льготный заём от Фонда развития промышленности области сроком на пять лет под 3% годовых. Эти средства будут направлены на приобретение промышленного робота.

Основной задачей робота станет выполнение антикоррозийной наплавки деталей для шиберных задвижек и колонной обвязки. По оценкам предприятия, автоматизация позволит увеличить объёмы сборки изделий в шесть раз. Кроме того, ожидается ежегодный рост эффективности производства на 5%.

Ранее компания «Интеллектуальные робот системы» стала новым резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Предприятие будет специализироваться на производстве роботизированных комплексов для промышленности, включая системы для сварки, резки и обработки материалов.