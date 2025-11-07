Чернышенко предложил связать науку с национальными целями

Опубликовано 07 ноября 2025, 10:111 мин.
Чернышенко предложил связать науку с национальными целямиРост расходов на исследования должен достичь 2% ВВП
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости интеграции работы российских ученых в достижение национальных целей развития. С таким заявлением он выступил на открытии второй международной научно-практической конференции «Наука для государственного управления России», которая проходит в РАНХиГС.
Важным считается создание такой модели работы, при которой идея проходит путь до внедрения в производство без лишних задержек. Для этого требуется более точная экспертиза проектов, эффективное распределение бюджетных средств и взаимодействие между научной, технологической и промышленной сферами.
Он напомнил, что государством поставлена задача увеличить финансирование науки до уровня 2% от ВВП. Предполагается, что часть инвестиций должна поступать от бизнеса.
Ранее Михаил Мишустин дал поручение правительству разработать комплексную модель управления научным сектором страны. Предложения по новой модели должны быть подготовлены до 23 марта 2026 года.