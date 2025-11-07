Чернышенко предложил связать науку с национальными целями

Важным считается создание такой модели работы, при которой идея проходит путь до внедрения в производство без лишних задержек. Для этого требуется более точная экспертиза проектов, эффективное распределение бюджетных средств и взаимодействие между научной, технологической и промышленной сферами.

Он напомнил, что государством поставлена задача увеличить финансирование науки до уровня 2% от ВВП. Предполагается, что часть инвестиций должна поступать от бизнеса.

Ранее Михаил Мишустин дал поручение правительству разработать комплексную модель управления научным сектором страны. Предложения по новой модели должны быть подготовлены до 23 марта 2026 года.