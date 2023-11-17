"Цифровой кодекс" России представят 2025 году

Максут Шадаев подчеркнул, что проект этого кодекса станет основополагающим документом, объединяющим множество сторон, от депутатов до ведущих представителей IT-сферы. Планируется, что в течение 2024 года документ будет тщательно проработан, а в следующем году его примут.

Ранее мы писали, что в России создадут фабрику больших данных на базе искусственного интеллекта. Она будет заниматься накоплением и формированием датасетов, в первую очередь, на основе данных, уже имеющихся у государства