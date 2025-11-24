Цифровой реестр кадров для БАС протестируют в Татарстане

Система, запущенная 27 октября, будет содержать данные об образовательных программах и специалистах из всех регионов страны. Реестр позволит анализировать кадровые потребности отрасли и отслеживать темпы ее развития.

Это первая подсистема масштабной платформы «Цифровое небо», которую планируется развернуть в будущем. Инструмент поможет координировать работу всех участников рынка беспилотной авиации в России.

Ранее стало известно, что Томский государственный архитектурно-строительный университет создаст научно-образовательный центр «Обработка пространственных данных и БАС». Учреждение займется подготовкой специалистов по работе с информацией с беспилотных летательных аппаратов.