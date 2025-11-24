Цифровой реестр кадров для БАС протестируют в Татарстане

Опубликовано 24 ноября 2025, 17:121 мин.
Цифровой реестр кадров для БАС протестируют в ТатарстанеСистема объединит участников отрасли по всей России
Татарстан станет первым регионом, где протестируют цифровой реестр специалистов в сфере беспилотных авиационных систем. Разработка создана Университетом Иннополис в рамках федерального проекта «Кадры для БАС».
© Ferra.ru
Система, запущенная 27 октября, будет содержать данные об образовательных программах и специалистах из всех регионов страны. Реестр позволит анализировать кадровые потребности отрасли и отслеживать темпы ее развития.
Это первая подсистема масштабной платформы «Цифровое небо», которую планируется развернуть в будущем. Инструмент поможет координировать работу всех участников рынка беспилотной авиации в России.
Ранее стало известно, что Томский государственный архитектурно-строительный университет создаст научно-образовательный центр «Обработка пространственных данных и БАС». Учреждение займется подготовкой специалистов по работе с информацией с беспилотных летательных аппаратов.