В Томске откроют центр по работе с данными беспилотников

Центр будет оснащен профессиональными дронами для аэрофотосъемки, тренажерами для отработки пилотирования и специализированным программным обеспечением. Оборудование позволит выполнять фотограмметрическую обработку снимков и создавать трехмерные модели объектов.

Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030» совместно с компаниями «Геоскан», «Апекс» и «Геомикс». Технологии центра будут применяться в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и контроле землепользования.

Ранее стало известно, что в Карелии планируется создать научно-производственный центр, который займётся разработкой беспилотных авиационных систем. На эти цели из федерального бюджета будет выделен 1 млрд рублей, соответствующие расходы заложены в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.