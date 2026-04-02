Демонстратор ракеты «Амур-СПГ» покажут через два года

Техническое задание по проекту подписали еще в июне 2025 года. Баканов отметил, что в Роскосмосе рассчитывают показать общественности демонстратор в установленные сроки.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что на космодроме Восточный ведется строительство стартового стола для ракет легкого класса. Он станет третьим на космодроме — наряду с уже действующими установками для тяжелой «Ангары-А5» и «Союза-2». Запуски с нового комплекса начнутся после завершения работ.