Демонстратор ракеты «Амур-СПГ» покажут через два года

Опубликовано 02 апреля 2026, 21:181 мин.
Демонстратор ракеты «Амур-СПГ» покажут через два годаСообщил глава Роскосмоса
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов заявил, что первый демонстратор ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью представят в течение полутора-двух лет. Выступая на заседании в Совете Федерации, он подчеркнул необходимость ускоренной разработки носителя с многоразовой ступенью.
Техническое задание по проекту подписали еще в июне 2025 года. Баканов отметил, что в Роскосмосе рассчитывают показать общественности демонстратор в установленные сроки.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что на космодроме Восточный ведется строительство стартового стола для ракет легкого класса. Он станет третьим на космодроме — наряду с уже действующими установками для тяжелой «Ангары-А5» и «Союза-2». Запуски с нового комплекса начнутся после завершения работ.