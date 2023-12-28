Депутаты Госдумы пересели на отечественный автомобиль

В своем Telegram-канале Леонов поделился информацией о том, что стал первым пассажиром новой модели Лада Веста, которая теперь будет предоставляться для перевозки депутатов.

Депутат отметил, что Лада Веста является достойным автомобилем для служебных целей. Он выразил удовлетворение тем, что инициатива пересаживания депутатов на отечественные машины была оперативно реализована, перейдя от обсуждений к практическим действиям.

Ранее мы писали, что президент «Автоваза» Максим Соколов подтверди планы компании по продаже седана бизнес-класса Lada Aura не только государственным учреждениям, но и частным лицам.