Экипажи экспедиции на МКС провели контрольный осмотр корабля «Союза МС-24»Они провели инструктаж, ознакомились с размещением снаряжения и доставляемых грузов в спускаемом аппарате и бытовом отсеке и проверили работу бортовых систем.
На космодроме Байконур экипажи 70-й и 71-й экспедиции на Международную космическую станцию провели контрольный осмотр корабля «Союза МС-24» в полетной комплектации.
Основной экипаж в который входят космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара, а также дублирующий экипаж куда входят космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Трейси Дайсон провели инструктаж, ознакомились с размещением снаряжения и доставляемых грузов в спускаемом аппарате и бытовом отсеке и проверили работу бортовых систем.
Осмотр проводился в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки.
Ранее мы сообщали, что Роскосмос рассказал, что орбиту МКС скорректировали для запуска пилотируемого корабля пилотируемого корабля «Союз МС-24».