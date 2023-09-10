Экипажи экспедиции на МКС провели контрольный осмотр корабля «Союза МС-24»

Основной экипаж в который входят космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара, а также дублирующий экипаж куда входят космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Трейси Дайсон провели инструктаж, ознакомились с размещением снаряжения и доставляемых грузов в спускаемом аппарате и бытовом отсеке и проверили работу бортовых систем.

Осмотр проводился в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки.

Ранее мы сообщали, что Роскосмос рассказал, что орбиту МКС скорректировали для запуска пилотируемого корабля пилотируемого корабля «Союз МС-24».