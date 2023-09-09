Орбиту МКС скорректировали для запуска пилотируемого корабля

По данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (относится к Госкорпорации «Роскосмоса») высота орбиты МКС увеличилась на 3,5 километров и составила 419,24 км.

Запуск «Союз МС-24» планируется 15 сентября 2023 года. В команду входят космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара.

Также Роскосмос сообщил, корабль «Союз МС-23» с экипажем 69-й длительной экспедиции приземлиться 27 сентября 2023 года.

Ранее мы рассказывали, историк космонавтики Александр Железняков рассказал в беседе с РИА Новости, что создание международной космической станции (МКС) спасло российскую космонавтику.