Эксперт рассказал, как самолёты в РФ научат летать на масле вместо керосина

Авиаперелёты ответственны за 2−3% глобальных выбросов углекислого газа, и эта цифра продолжает расти. Биотопливо предлагает решение: оно выделяет меньше углекислого газа при сжигании, а его производство способствует замкнутому углеродному циклу.

Новое топливо производится из различных растительных масел, таких как рапсовое и рыжиковое, а также из отходов, включая использованное кулинарное масло. Для его создания применяется сложная технология, включающая процессы каталитического крекинга и гидрокрекинга, которые разрушают молекулы сырья, и метод Фишера-Тропша для превращения газа в жидкое топливо.

Биотопливо от ТПУ обладает лучшей термоокислительной стабильностью, что делает его устойчивым к изменениям температуры в полёте. Оно также содержит меньше ароматических соединений, благодаря чему уменьшается образование сажи. Это не только повышает надежность работы двигателей, но и снижает загрязнение воздуха.

На данный момент ученые создали небольшие объемы топлива, которые успешно прошли лабораторные испытания. Следующий шаг — тестирование на реальных авиадвигателях и сертификация. В будущем исследователи надеются запустить промышленное производство и заменить керосин на экологически чистое биотопливо.