Электросамокаты «МТС юрент» появились в селе Париж

Опубликовано 17 июня 2025, 22:411 мин.
Электросамокаты «МТС юрент» появились в селе ПарижЭто 200-я точка сервиса в России
Сервис аренды электросамокатов «МТС юрент» достиг отметки в 200 точек проката по всей стране. Юбилейной локацией стало село Париж в Челябинской области, где теперь доступны электросамокаты компании.
Как пояснили в пресс-службе сервиса, самокаты будут работать преимущественно в выходные дни, когда спрос на микромобильность традиционно возрастает.
В ближайшие три года компания планирует увеличить число своих локаций до 300. Руководство сервиса считает, что потребность в удобных средствах индивидуального передвижения существует в любом населенном пункте, независимо от его размера.
Ранее кикшеринги Whoosh и МТС Юрент начали тестировать новый рейтинг пользователей, который помогает дифференцировать настройки для водителей электросамокатов. Система направлена на поддержку аккуратных участников движения и ограничение возможностей тех, кто ведет себя агрессивно или нарушает правила.