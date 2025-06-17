Электросамокаты «МТС юрент» появились в селе Париж

Как пояснили в пресс-службе сервиса, самокаты будут работать преимущественно в выходные дни, когда спрос на микромобильность традиционно возрастает.

В ближайшие три года компания планирует увеличить число своих локаций до 300. Руководство сервиса считает, что потребность в удобных средствах индивидуального передвижения существует в любом населенном пункте, независимо от его размера.

Ранее кикшеринги Whoosh и МТС Юрент начали тестировать новый рейтинг пользователей, который помогает дифференцировать настройки для водителей электросамокатов. Система направлена на поддержку аккуратных участников движения и ограничение возможностей тех, кто ведет себя агрессивно или нарушает правила.