Фальков призвал развивать культуру использования ИИ в образовании

Опубликовано 28 мая 2026, 13:411 мин.
Фальков призвал развивать культуру использования ИИ в образованииМинистр отметил невозможность запретов технологий
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что школам и университетам необходимо формировать у учащихся культуру использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сообщил на круглом столе в Москве, посвященном применению ИИ в учебном процессе и при оценке выпускных работ, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
По словам министра, полностью запретить студентам пользоваться ИИ невозможно, а контролировать его использование в каждом случае затруднительно. Фальков отметил, что технологии искусственного интеллекта развиваются быстрее, чем меняются общественные и образовательные практики.
Также он подчеркнул, что в сфере образования более эффективны не ограничения, а развитие академической культуры и ответственного подхода к использованию цифровых инструментов.
Ранее в Госдуме предложили добавить в школьную программу обучение работе с искусственным интеллектом (ИИ). Инициатива предусматривает появление модуля по ИИ-грамотности на уроках информатики или труда начиная с пятого класса, пишет РИА Новости.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: