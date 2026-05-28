Фальков призвал развивать культуру использования ИИ в образовании

По словам министра, полностью запретить студентам пользоваться ИИ невозможно, а контролировать его использование в каждом случае затруднительно. Фальков отметил, что технологии искусственного интеллекта развиваются быстрее, чем меняются общественные и образовательные практики.

Также он подчеркнул, что в сфере образования более эффективны не ограничения, а развитие академической культуры и ответственного подхода к использованию цифровых инструментов.

Ранее в Госдуме предложили добавить в школьную программу обучение работе с искусственным интеллектом (ИИ). Инициатива предусматривает появление модуля по ИИ-грамотности на уроках информатики или труда начиная с пятого класса, пишет РИА Новости.