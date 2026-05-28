В России
Опубликовано 28 мая 2026, 13:41
1 мин.

Фальков призвал развивать культуру использования ИИ в образовании

Министр отметил невозможность запретов технологий
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что школам и университетам необходимо формировать у учащихся культуру использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сообщил на круглом столе в Москве, посвященном применению ИИ в учебном процессе и при оценке выпускных работ, пишет РИА Новости.
Фальков призвал развивать культуру использования ИИ в образовании

© Ferra.ru

По словам министра, полностью запретить студентам пользоваться ИИ невозможно, а контролировать его использование в каждом случае затруднительно. Фальков отметил, что технологии искусственного интеллекта развиваются быстрее, чем меняются общественные и образовательные практики.

Также он подчеркнул, что в сфере образования более эффективны не ограничения, а развитие академической культуры и ответственного подхода к использованию цифровых инструментов.

Ранее в Госдуме предложили добавить в школьную программу обучение работе с искусственным интеллектом (ИИ). Инициатива предусматривает появление модуля по ИИ-грамотности на уроках информатики или труда начиная с пятого класса, пишет РИА Новости.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#искусственный интеллект
,
#образование
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Фальков призвал развивать культуру использования ИИ в образовании