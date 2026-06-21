Фальков заявил о создании экосистемы изобретательства в России

По его словам, государственная программа «Приоритет 2030», направленная на технологическое лидерство, была скорректирована. Также развиваются производственная аспирантура и студенческие конструкторские бюро, а университетское технологическое предпринимательство получает системную поддержку.

Фальков отметил, что эти меры формируют полноценную экосистему изобретательства. В эту работу, по его словам, приглашаются профильные общественные организации, включая ВОИР.

Ранее глава Минобрнауки заявил, что школам и университетам необходимо формировать у учащихся культуру использования искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, полностью запретить студентам пользоваться ИИ невозможно, а контролировать его использование в каждом случае затруднительно.