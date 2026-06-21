В России
Опубликовано 21 июня 2026, 14:30
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Фальков заявил о создании экосистемы изобретательства в России

Развиваются новые форматы обучения
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на учредительном съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в Москве сообщил, что в России формируется единая система поддержки изобретателей и технологических разработок, пишет РИА Новости.
Фальков заявил о создании экосистемы изобретательства в России

© Ferra.ru

По его словам, государственная программа «Приоритет 2030», направленная на технологическое лидерство, была скорректирована. Также развиваются производственная аспирантура и студенческие конструкторские бюро, а университетское технологическое предпринимательство получает системную поддержку.

Фальков отметил, что эти меры формируют полноценную экосистему изобретательства. В эту работу, по его словам, приглашаются профильные общественные организации, включая ВОИР.

Ранее глава Минобрнауки заявил, что школам и университетам необходимо формировать у учащихся культуру использования искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, полностью запретить студентам пользоваться ИИ невозможно, а контролировать его использование в каждом случае затруднительно.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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