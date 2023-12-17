Фитнес-эксперт посоветовала упражнения для разгрузки напряженного дня

Согласно словам Ротач, короткие тренировки в 15 минут могут принести больше пользы, чем полное отсутствие физической активности. Она рекомендует упражнения, такие как планка, наклоны в стороны и скручивания с касанием ног. Последнее упражнение предполагает лежать на полу, согнув ноги в коленях, и поднять лопатки и правую ногу, касаясь левой рукой носка правой ноги, затем повторить на другую сторону.

Эксперт также предупреждает о нежелательности слишком интенсивных тренировок перед сном. По ее словам, высокая физическая активность в вечернее время может затруднить засыпание из-за повышенного уровня гормона стресса, который блокирует выработку мелатонина, ответственного за сон.

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