ФМБА России создаст персональные банки клеток для космонавтов

Опубликовано 05 июня 2024, 15:00
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ФМБА России создаст персональные банки клеток для космонавтовИ готовится к эксперименту
Глава Федерального медико-биологического агентства России, Вероника Скворцова, рассказала в интервью ТАСС перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о работе агентства над созданием банка клеточных продуктов для каждого космонавта.
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По словам Скворцовой, персонализированное медицинское сопровождение космонавтов включает в себя создание такого банка, который будет предоставлять биологическую страховку для каждого из них. Это позволит активизировать и стимулировать процессы восстановления клеток и тканей в случае их повреждений.
ФМБА также готовит космический эксперимент для проверки возможности длительного сохранения биоматериала в условиях космического полета, особенно под воздействием радиации, пишет ТАСС.
Ранее, космонавт Роскосмоса Николай Чуб провёл на Международной космической станции эксперимент «Дисперсия». Он изучал, как ведут себя дисперсные системы и растворы полимеров в условиях микрогравитации.