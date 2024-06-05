ФМБА России создаст персональные банки клеток для космонавтов

По словам Скворцовой, персонализированное медицинское сопровождение космонавтов включает в себя создание такого банка, который будет предоставлять биологическую страховку для каждого из них. Это позволит активизировать и стимулировать процессы восстановления клеток и тканей в случае их повреждений.

ФМБА также готовит космический эксперимент для проверки возможности длительного сохранения биоматериала в условиях космического полета, особенно под воздействием радиации, пишет ТАСС.

Ранее, космонавт Роскосмоса Николай Чуб провёл на Международной космической станции эксперимент «Дисперсия». Он изучал, как ведут себя дисперсные системы и растворы полимеров в условиях микрогравитации.