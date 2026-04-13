«Геоскан» разработает сверхлегкую ракету для вывода спутников

Ракета получит стартовую массу 55 тонн. Ее оснастят кислородно-керосиновыми двигателями. Расчетная масса полезного груза для доставки на орбиту составит 900 килограммов. В компании пояснили, что этот проект обеспечит запуск их собственных спутниковых группировок. Вывести попутной нагрузкой нужное количество аппаратов или заполнить ракету «Роскосмоса» невозможно.

Глава «Геоскана» Алексей Семенов отметил, что решение продиктовано масштабом планируемых пусков. Без своей ракеты резко возрастает удельная стоимость вывода каждого спутника.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил президенту Владимиру Путину о готовности ракеты-носителя «Союз-5». Этот носитель стал первым в России с 2014 года.