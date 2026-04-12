Опубликовано 12 апреля 2026, 19:541 мин.
В Роскосмосе рассказали о готовности ракеты «Союз-5»Проект реализуется в рамках программы «Байтарек»
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил президенту Владимиру Путину о готовности ракеты-носителя «Союз-5». Этот носитель стал первым в России с 2014 года, пишет ТАСС.
Сейчас проводятся проверки узлов и агрегатов. Проект реализуется совместно с казахстанскими партнерами и носит название «Байтарек». Ракета уже поднималась в вертикальном положении. В настоящее время она находится горизонтально для выполнения донастроек.
Ранее Дмитрий Баканов сообщил, что первый демонстратор ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью представят в течение полутора-двух лет. Выступая на заседании в Совете Федерации, он подчеркнул необходимость ускоренной разработки носителя с многоразовой ступенью. Техническое задание по проекту подписали еще в июне 2025 года.