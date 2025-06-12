Глава Минпросвещения России заявил, что ИИ не заменит учителей в школах

Опубликовано 12 июня 2025, 15:341 мин.
Глава Минпросвещения России заявил, что ИИ не заменит учителей в школахНо технологии помогут
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что никакие цифровые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), не смогут полностью заменить учителя в образовательном процессе. Это заявление прозвучало в Казани на Международном форуме министров образования.
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Он отметил, что ИИ может стать полезным инструментом в помощи педагогам, например, при автоматической проверке заданий или при рутинных задачах. Однако, по его словам, подход к внедрению таких решений должен быть крайне осторожным, без поспешных шагов.
Ранее сотрудники Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева разработали онлайн-конструктор для создания учебных программ и планов, который помогает школьным учителям значительно сократить время на подготовку документации. Инструмент позволяет быстро формировать рабочие программы по любым предметам и уровням образования с учетом действующих стандартов.