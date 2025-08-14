Глава Подмосковья присоединился к MAX с официальным каналом

Опубликовано 14 августа 2025, 17:291 мин.
Глава Подмосковья присоединился к MAX с официальным каналомВоробьёв пригласил жителей следить за новостями региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв присоединился к российскому мессенджеру MAX, создав там официальный канал. Через эту платформу он планирует сообщать жителям о важных событиях и проектах в регионе.
© Пресс-служба Губернатора Московской области , Антон Чернов
Воробьёв в своем Telegram-канале отметил, что новый мессенджер станет дополнительным способом оперативно делиться информацией. Он призвал жителей Подмосковья подписаться на его канал, чтобы быть в курсе последних новостей, пишет 360.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также открыл свой канал в MAX. Оба чиновника рассматривают этот мессенджер как удобный инструмент для коммуникации с гражданами.
Напомним, что национальный мессенджер Max недавно завершил согласование с ФСБ условий подключения к инфраструктуре портала «Госуслуги».