Глава Подмосковья присоединился к MAX с официальным каналом

Воробьёв в своем Telegram-канале отметил, что новый мессенджер станет дополнительным способом оперативно делиться информацией. Он призвал жителей Подмосковья подписаться на его канал, чтобы быть в курсе последних новостей, пишет 360.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также открыл свой канал в MAX. Оба чиновника рассматривают этот мессенджер как удобный инструмент для коммуникации с гражданами.

Напомним, что национальный мессенджер Max недавно завершил согласование с ФСБ условий подключения к инфраструктуре портала «Госуслуги».