Опубликовано 08 августа 2025, 16:511 мин.
Нацмессенджер Max получил одобрение ФСБ для работы с «Госуслугами»Согласованы все требования по безопасности
Национальный мессенджер Max завершил согласование с ФСБ условий подключения к инфраструктуре портала «Госуслуги». Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, все требования по безопасности выполнены в полном объеме.
Тестовое подключение мессенджера к государственному порталу состоялось в среду. Обмен данными между системами будет происходить с согласия пользователей через новый протокол передачи информации.
Max был запущен компанией VK в марте этого года как бета-версия цифровой платформы.
Ранее руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что с 1 сентября 2025 года установка мессенджера MAX станет обязательной на всех новых смартфонах, продаваемых в России. Он отметил, что интерфейс MAX похож на популярные мессенджеры. В приложении есть поддержка «умного» помощника GigaChat и возможности для бизнеса.