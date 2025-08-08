Нацмессенджер Max получил одобрение ФСБ для работы с «Госуслугами»

Тестовое подключение мессенджера к государственному порталу состоялось в среду. Обмен данными между системами будет происходить с согласия пользователей через новый протокол передачи информации.

Max был запущен компанией VK в марте этого года как бета-версия цифровой платформы.

Ранее руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что с 1 сентября 2025 года установка мессенджера MAX станет обязательной на всех новых смартфонах, продаваемых в России. Он отметил, что интерфейс MAX похож на популярные мессенджеры. В приложении есть поддержка «умного» помощника GigaChat и возможности для бизнеса.