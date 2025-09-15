Глава РАН спрогнозировал появление киборгов к 2040 году

Красников отметил, что развитие робототехники достигнет уровня, когда механизмы станут практически неотличимы от людей и приобретут способность к эмпатии. Для реализации этих проектов потребуется создание сетей нового поколения — 5G и 6G, а также мощных суперкомпьютерных центров.

Ранее в России разработали алгоритм для умных отражающих поверхностей, которые усиливают сигнал 5G в местах с плохой связью, например внутри зданий или за препятствиями. Новая технология позволяет быстрее и точнее настраивать элементы поверхности, улучшая качество связи, при этом не требуя изменений действующих стандартов сетей.