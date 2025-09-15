Глава РАН спрогнозировал появление киборгов к 2040 году

Опубликовано 15 сентября 2025, 15:361 мин.
Глава РАН спрогнозировал появление киборгов к 2040 годуПервые люди с имплантами могут возникнуть через 15 лет
Президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что первые киборги могут появиться уже в конце 2030-х годов. По его мнению, технологический прогресс позволит людям имплантировать дополнительные модули памяти, обрести инфракрасное зрение и значительно улучшить слух.
Красников отметил, что развитие робототехники достигнет уровня, когда механизмы станут практически неотличимы от людей и приобретут способность к эмпатии. Для реализации этих проектов потребуется создание сетей нового поколения — 5G и 6G, а также мощных суперкомпьютерных центров.
Ранее в России разработали алгоритм для умных отражающих поверхностей, которые усиливают сигнал 5G в местах с плохой связью, например внутри зданий или за препятствиями. Новая технология позволяет быстрее и точнее настраивать элементы поверхности, улучшая качество связи, при этом не требуя изменений действующих стандартов сетей.