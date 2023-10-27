Глава Роскосмоса сообщил, что президент России утвердил проект РОС

Эскизный проект РОС уже успешно прошел экспертизу и находится на стадии подготовки документов для сдачи заказчику. Станция будет служить плацдармом для разработки и отработки новых космических технологий.

Ранее мы писали, что магистр Московского авиационного института, Егор Мишин, представил проект лунной транспортной платформы (ЛТП), которая позволит перемещать грузы между Российской орбитальной станцией (РОС) и лунной базой.