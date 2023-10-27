Глава Роскосмоса сообщил, что президент России утвердил проект РОС

Глава Роскосмоса сообщил, что президент России утвердил проект РОСЭскизный проект прошел экспертизу
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов Сообщил, что Президент России Владимир Путин одобрил проект по созданию российской орбитальной станции (РОС), на него выделено необходимое финансирование, пишет РИА Новости.
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Решение однозначное принято. Утверждено, по сути дела, дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, по сути дела, по созданию российской орбитальной станции, выделено финансирование, определены основные показатели по этому проекту.
Эскизный проект РОС уже успешно прошел экспертизу и находится на стадии подготовки документов для сдачи заказчику. Станция будет служить плацдармом для разработки и отработки новых космических технологий.
Ранее мы писали, что магистр Московского авиационного института, Егор Мишин, представил проект лунной транспортной платформы (ЛТП), которая позволит перемещать грузы между Российской орбитальной станцией (РОС) и лунной базой.