Глава «Ростеха» сообщил, что готов полететь на первом рейсе импортозамещенного МС-21

Чемезов подчеркнул, что имеет большой опыт полётов на различных самолётах с советских времён и не испытывает страха перед авиаперелётами. Он также отметил, что уже летал на МС-21 ранее и готов сделать это снова.

Серийное производство полностью импортозамещённых самолётов МС-21 планируется начать в 2026 году.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что отечественный пассажирский самолет МС-21 обещает быть более современным и удобным для пассажиров по сравнению с аналогами западных производителей Airbus и Boeing. По его словам, МС-21 будет иметь более широкие проходы между креслами, большие окна и вместительные багажные полки.