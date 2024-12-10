Названы главные союзники России по космической программе

Международная космическая станция (МКС) по-прежнему остаётся платформой для совместных исследований, где российские космонавты работают плечом к плечу с коллегами из других стран. Однако планы России на будущее сосредоточены на создании собственной орбитальной станции — РОС , которая может стать новым этапом в космической науке.

Если говорить о странах в целом, то:

Сотрудничество с Беларусью продолжает набирать обороты. Совместные спутниковые проекты помогают развивать системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и модернизировать инфраструктуру управления.

Казахстан остается важным партнером благодаря космодрому Байконур, где разрабатывается новый ракетный комплекс «Байтерек».

Китай и Россия продолжают совместные разработки в области лунной программы, включая планы по созданию лунной базы.

Индия, достигнув исторического успеха с посадкой на Луну, также усиливает взаимодействие с Роскосмосом, делясь данными и участвуя в межпланетных исследованиях.

Роскосмос также всё больше уделяет внимания странам Латинской Америки и Африки.

В Бразилии и Аргентине развивается сотрудничество по спутниковым технологиям и системе ГЛОНАСС.

В Южной Африке российские технологии используются для контроля космического мусора и наблюдений за орбитальными объектами.

Несмотря на глобальные изменения, российская космическая программа активно адаптируется, находя новых союзников, подмечают экперты.