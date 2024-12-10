В России
Опубликовано 10 декабря 2024, 18:58
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Названы главные союзники России по космической программе

Новые перспективы
Космос остается одной из самых амбициозных сфер научных исследований, а вектор международного сотрудничества для российской космической программы заметно изменился. Сегодня Роскосмос активно ищет новые пути и партнеров, что открывает перспективы для уникальных проектов, пишет Юрий Бражников для Ferra.ru.
Названы главные союзники России по космической программе

© Ferra.ru

Международная космическая станция (МКС) по-прежнему остаётся платформой для совместных исследований, где российские космонавты работают плечом к плечу с коллегами из других стран. Однако планы России на будущее сосредоточены на создании собственной орбитальной станции — РОС, которая может стать новым этапом в космической науке.

Если говорить о странах в целом, то:

  • Сотрудничество с Беларусью продолжает набирать обороты. Совместные спутниковые проекты помогают развивать системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и модернизировать инфраструктуру управления.

  • Казахстан остается важным партнером благодаря космодрому Байконур, где разрабатывается новый ракетный комплекс «Байтерек».

  • Китай и Россия продолжают совместные разработки в области лунной программы, включая планы по созданию лунной базы.

  • Индия, достигнув исторического успеха с посадкой на Луну, также усиливает взаимодействие с Роскосмосом, делясь данными и участвуя в межпланетных исследованиях.

Роскосмос также всё больше уделяет внимания странам Латинской Америки и Африки.

  • В Бразилии и Аргентине развивается сотрудничество по спутниковым технологиям и системе ГЛОНАСС.

  • В Южной Африке российские технологии используются для контроля космического мусора и наблюдений за орбитальными объектами.

Несмотря на глобальные изменения, российская космическая программа активно адаптируется, находя новых союзников, подмечают экперты.