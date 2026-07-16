Голикова заявила о важности обучения работе с ИИ

Опубликовано 16 июля 2026, 23:231 мин.
Голикова заявила о важности обучения работе с ИИИИ становится частью повседневной жизни
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что распространение искусственного интеллекта (ИИ) не должно вызывать опасений. По ее мнению, гражданам важно научиться правильно использовать новые технологии, пишет ТАСС.
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Во время визита в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова она отметила, что ИИ все активнее применяется в разных сферах, включая медицину и экономику. Развитие таких инструментов расширяет возможности исследователей и студентов.
Ранее Татьяна Голикова в рамках II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» сообщила, что с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) было обработано около 14 млн рентгенологических исследований. По итогам анализа система помогла выявить почти 7 млн случаев заболеваний.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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