Голикова заявила о важности обучения работе с ИИ

Во время визита в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова она отметила, что ИИ все активнее применяется в разных сферах, включая медицину и экономику. Развитие таких инструментов расширяет возможности исследователей и студентов.

Ранее Татьяна Голикова в рамках II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» сообщила, что с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) было обработано около 14 млн рентгенологических исследований. По итогам анализа система помогла выявить почти 7 млн случаев заболеваний.