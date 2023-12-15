Государственные сервисы Минспорта перейдут на цифровую платформу "Гостех"

Перевод сервисов на «Гостех» направлен на упрощение доступа к цифровым инструментам в области спорта. Он призван сделать любительский спорт более доступным, а профессионалам — спортсменам и их тренерам, позволить сосредоточиться на тренировках и достижениях, минуя организационные сложности, отметили в пресс-службе.

В настоящее время идет активная разработка новых сервисов для волонтеров и спортивных федераций в рамках домена «Спорт». Этот этап предполагает дополнительное улучшение функционала и расширение возможностей для участников спортивного сообщества.

Процесс перевода на «Гостех» продолжится с разработкой третьей очереди клиентских путей, которая включит в себя обширную работу по анализу и проработке ИТ-архитектуры и нормативно-правовых актов отрасли. Ожидается, что этот этап займет около 12 недель.