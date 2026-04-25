Гражданские беспилотники в России совершили 178 тысяч полетов

Опубликовано 25 апреля 2026, 12:221 мин.
Гражданские беспилотники в России совершили 178 тысяч полетовВедомство делает ставку на экспорт
Министр транспорта Андрей Никитин в рамках форума «Инновации. Технологии. Производство» представил данные о работе гражданских беспилотников в 2025 году. За этот период дроны выполнили 178 тысяч полетов.
По данным презентации ведомства, общее количество гражданских беспилотных летательных аппаратов в России сейчас составляет примерно 145 тысяч штук. Среди приоритетных направлений обозначены интеграция удаленных и труднодоступных территорий, снижение затрат на авиационную логистику и повышение регулярности полетов.
Ранее зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков сообщил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотники помогли снизить число новых свалок до 1−2 тысяч в год. Регион перешел в режим «поддерживающей чистоты». В первый год уборки с помощью дронов и ИИ ликвидировали около 3 тысяч свалок.